半導體載具廠家登(3680)公布2022年11月自結合併營收4.32億元，較10月2.51億元躍增達72.08％、較去年同期4.1億元成長5.4％，改寫歷史新高。累計前11月合併營收38.44億元，較去年同期27.02億元成長達42.26％，持續提前改寫年度新高。

家登表示，第四季整體產業雖不如往年成長力道強，但公司展現強烈韌性逆風翻盤，營收表現依然亮眼，主要歸功於全球布局完善，光罩載具、晶圓載具及家登自動化設備出貨暢旺，先進製程載具全球市占率持續領先，為公司奠定堅強基礎與爆發力。

家登雖因與大中華客戶討論調整貿易條件，10月營收部分出貨遞延而下滑至近13月低點，但隨著陸續完成貿易條件調整，降低貨款回收風險並全力出貨，11月營收強彈創高，公司對第四季營運表現樂觀看待，預期有機會超越第三季，帶動全年營運挑戰新高。

家登不畏全球產業局勢動盪與各國政策改變消息持續影響，產能需求依然滿載，為因應全球客戶需求，備貨腳步從不停歇。家登表示，公司營運策略定調清楚，將全力服務半導體關鍵客戶，聚焦先進製程產品並滿足全球客戶載具需求，持續強化營運量能。