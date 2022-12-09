國民黨台中市長盧秀燕打破台中縣市合併以來「連任魔咒」，成為首任成功連任的市長，藍營支持者齊聚總部、高聲歡呼。（資料照／鄭任南攝）

台中市市長盧秀燕以79萬9107票、得票率59.35%成功連任，大勝民進黨對手蔡其昌近30萬票，不僅獲封「藍營天后」，更與同樣高票連任的新北市市長侯友宜，雙雙成為藍營最強母雞。港媒評論指出，盧連任後立刻銷假上班，並公布15大、115項政策白皮書，還透過直播親自向市民報告，當場責成局處首長嚴控政見落實期程，都展現出不同一般的企圖心，加上盧曾喊出的「有2022才有2024」等口號，是否更上一層樓值得關注。

香港媒體《中評社》今（9）日評論表示，盧秀燕早就與侯友宜被視為藍營2024大熱門，對手民進黨的蔡其昌也一直主攻這點，盧選後回應相關問題則表示：「從來沒有想過這事，我競選的是台中市長，一定會好好的做，來報答大家！」

評論指出，從盧秀燕高票連任後的幾個動作，仍可見為未來鋪路的意味。包括立即銷假上班、公布15大與115項政策白皮書，並透過直播親自向市民報告，當場責成局處首長嚴格管控、掌握政見落實期程；盧再再強調「政見說到做到」與對「政治誠信」的重視，6日更獲頒「2022縣市幸福指數大調查」六都滿意度第一名，都對外釋放出「連任不鬆懈」的強烈訊號。

對此，評論舉出盧秀燕競選期間曾喊出的「台中好，台灣更好」、「有2022才有2024」等口號，將台中九合一地方選舉格局擴大至未來全國大選層級，引人聯想。尤其盧向來以穩健、不躁進風格著稱，與侯友宜的「侯侯做代誌」相互輝映，只要盧第二任期政績夠耀眼、獲民意認同，後勢值得期待。