中國工程院院士鍾南山昨晚出席一個會議時指，新冠疫情還沒有停，疫情還在中國不同的地方出現。現在不能用兩年前的一些方法來看待Omicron，因為病毒傳染性極強，但是致病率大大減弱。而在今（9日）天的會議上，鍾南山表示，Omicron（BA.4／5BF7）感染不可怕，99％可在7-10天完全恢復。他還強烈呼籲加速疫苗，特別是異種疫苗的加強接種。

中華醫學會呼吸病學年會第23次全國呼吸病學學術會議於12月8日至11日線上召開。鍾南山院士在開幕式上致辭表示，現在如何正確看待Omicron引起的情況，不能完全用兩年前的一些方法。因為現在傳染性極強，但是致病率大大減弱。作為「呼吸人」（呼吸病學專家），除了提高技術，對國家政策方面也要貢獻看法跟力量。如何順應當前形勢，優化防控政策，使國家真正做到「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」。

鍾南山在今天的會議上說，防控政策的重心應當從防控感染轉移到防控重症上來，要落實好進一步優化落實疫情防控措施（「新10條」）。他提到充分的疫苗接種能起很大防護作用。防控的下一步關鍵之一是加強疫苗接種，特別是異種疫苗的效果更好。

他進一步表示，可以用同種疫苗繼續加強免疫；但用異種疫苗加強免疫，效果明顯提高；重點加強老年人及脆弱人群的免疫接種；加強醫護人員的疫苗保護；加速研發及審批鼻噴、吸入型疫苗。