台灣交通亂象登國際熱搜，一名網友表示，台灣根本就是「行人地獄」，路上違規停車的狀況超常見，反觀日本卻很少看到違規停車的狀況，讓他很好奇原因，難道真的是因為日本人比較有素養嗎？引起網友討論，兩派人馬戰翻，有些人認為國外月亮沒比較圓，日本超多腳踏車違停。

一名網友昨在PTT上發文表示，日本路上幾乎沒有違規停車，偶爾看到有人違規停車反而還會覺得很意外；反觀台灣根本就是「行人地獄」，違規停車是日常，路上隨處可見並排停車、違停紅線或車輛停在機車道的狀況。給人一種「雙黃燈一打，整個城市都是我的停車場」的感覺。

該網友指出，最可怕的是違規停車的人還沒有自覺，害別人出車禍以後，還嗆說「我就稍微停一下而已！」與日本比較起來，台灣簡直像是第三世界的國家，很好奇日本怎麼做到路上零違停，真的是因為日本人道德感比較高，人民比較有教養嗎？

貼文引起網友討論，兩派人馬戰翻，不少人認為台灣交通亂的誇張，幾乎沒救了，但也有人坦言，國外的月亮沒有比較圓，日本違規停車的狀況也很多，不過大多是腳踏車違停在人行道上，而且日本車輛也很常臨停在路邊啊！「也有啊！腳踏車違停比較嚴重」、「大阪很多腳踏車亂停，哪有零違停」。

另也有網友指出，日本人素養有沒有比較高他不知道，但是路上不常見違停車輛，主要應該是因為交通警察巡邏的很勤快，而且考駕照的金額很高，加上在日本買車的時候，必須要證明自己已經擁有車位。