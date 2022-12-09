為讓NewTaiPAY使用更普及，新北市資訊中心積極召募全台店家成為新北行動支付的特約商店。（陳慰慈攝）

為讓NewTaiPAY使用更普及，新北市資訊中心積極召募全台店家成為新北行動支付的特約商店。只要有統一編號，透過簡單的線上申請，資格審核通過後，便可獲得特約商店專屬QRcode，立即成為新北行動支付特約商店的一員！

新北市資訊中心指出，除了實體商店的消費之外，新北行動支付NewTaiPAY也提供線上商城的服務，民眾在NewTaiPAY APP上點選「商城好康」，就可使用新北幣兌換優惠券，優惠內容包含淡海輕軌一日票、各種咖啡、飲品、泡麵、茶葉蛋等等好康優惠，NewTaiPAY線上商城不僅使用方便，價格還更便宜，幫民眾的荷包精打細算。

新北市研考會表示，新北市政府致力於打造永續智慧城市，以數位經濟發展為核心，推出新北行動支付NewTaiPAY，因應日益興盛的行動支付消費趨勢，從公有市場及商圈試辦開始，目前已與OK、萊爾富、全家與7-11等超商簽約合作，各大超商陸續上線使用，邀請所有民眾體驗無疆界、零現金的便捷支付方式。

即日起至明年1月2日新北歡樂耶誕城活動結束前，民眾凡於新北市政府1樓大廳NewTaiPAY推廣攤位完成首次下載及註冊，即可向現場工作人員領取100點（元）專屬獎勵金的優惠碼。

另為了回饋已註冊過NewTaiPAY的民眾，新北市資訊中心也設計精美展攤，呈現冬天聖誕節薑餅屋的雪景佈置，供民眾拍照抽獎，只要於NewTaiPAY攤位拍照並上傳至個人的FB或IG，加上指定hashtag及設定公開分享，即可參加抽獎。首獎可獲得新北幣10000點、二獎可得8000點、三獎則有1000點；得獎名單將會公布於新北市資訊中心粉絲團。