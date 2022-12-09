和泰車(2207)周四召開線上法說會，由和泰車協理暨發言人劉松山主持，預計明年下半年缺晶片困境才可望緩和，而明年度車市來論，疫情是否更加穩定、通膨問題解決與克服、俄烏戰爭進展影響原物料，以及國內景氣不理想等皆為負面因素，但目前車廠仍握有許多訂單，和泰車約1.5萬台缺車量能，其中LEXUS約8000台，即如四個月的水準。

和泰車前三季銷貨收入淨額1431.85億元，年減9.44%，因為受到大量缺車、缺原物料、缺晶片，加上今年上半年船期延誤拖累車輛交期所致；租賃收入128.36億元，年增15.99%，利息收入119.15億元，年增32.22%，然獲利受防疫險關係拖累走衰，本期淨損73.84億元，年減148.72%，大虧為認列和泰產險防疫險最主要因素，每股虧損18.62元，較去年同期的23.19元大減。

和泰產險前三季稅後淨利更大減3162.36%，大陸和通受阻，獲利也年減26.98%，和泰車其他主要子公司獲利仍是成長狀況 和潤、和泰興業年增分別逾2成、近1成。

今年台灣車市預估為43萬台，目前評估將持平或略降，觀察12月各品牌是否會延至下個月農曆年認列。而和泰車從最先預估的46萬台下修至43萬台，因供給減少3萬餘台，主要還是受到疫情影響零件供給、晶片及零件供應短缺、潛在通貨膨脹風險等影響，目前晶片跟零件問題短期內仍未獲得有效紓解，今年市場趨勢展望，挑戰年度販賣目標達小型車14.5萬台，TOYOTA為12.4萬台和LEXUS為2.1萬台，市占率33.7%。

2022年商用車市場因受2021年六期法規切替、客戶提前購車的影響，預估市場總台數將下滑，年販賣目標為9000台；雖也受到缺車影響，但TOYOTA、HINO商用車仍將持續推進市占。

和泰車2022年登錄實績，前11月TOYOTA達11萬4020台、LEXUS達1萬7633台，合計13萬1653台，達成率98.2%，市占率33.9%，下降1.8個百分點。

和泰車強調，扣除一次性防疫險理賠，公司前三季獲利比去年8%成長，本業相當好。雖然缺車，但供應算穩健，經銷商、本業獲利都仍亮眼，國產車因與晶片供應商合作穩定，主要還是進口車受晶片短缺的衝擊較大，進口車從45%降至2成比重、國產車55%拉至7成。

和泰車也說明，晶片廠調整生產線需要一兩年時間，明年下半年缺晶片困境才可望比較緩和。今年全球匯率也起伏大，關於匯率影響，車輛用主要匯率都由廠家吸收，對公司影響不大，但車輛成本還有原物料跟人力，若無法吸收就會啟動漲價；零件則以美金計價。

明年度狀況來論，疫情是否更加穩定、通膨問題解決與克服、俄烏戰爭進展影響原物料，以及國內景氣不理想等負面因素，但目前車廠仍握有許多訂單，和泰車約1.5萬台，其中LEXUS約8000台，即如四個月的水準，尚未交車跟新車銷售成果，車市仍不遜色，明年農曆年後也會更明朗對台灣市場看法以及導入新車發布。

引發大虧的和泰產險已在4月停賣防疫險，截止12月1日累計理賠60.7萬件，賠付303.4億元，有效保單還有70.6萬件，仍有疫情跟政策變化，最大理賠金額暫時難以預估。