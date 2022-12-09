女駕駛按下「戰鬥邀請鈕」，被叭狠男徒手砸車窗。

一名36歲黃姓女子在臉書社團發出影片，表示6日在外側車道騎單車的孫姓單車男，為了閃避前方的道路施工，沒看後方來車就直接變換車道，嚇得黃女趕緊按喇叭提醒，沒想到這聲喇叭讓孫男瞬間暴怒值點滿，開啟戰鬥模式，不僅擋住黃女去路，還狂拉車門要黃女下車理論，最後徒手砸裂黃女車窗，一旁路人見狀上前勸阻才結束這場鬧劇。黃女事後報案，警方也將孫男依恐嚇、強制及毀損移送。

黃女行經鳳山區大明路南往北行駛時，看見前方有道路施工，便先將車身向左切，這時騎著單車的孫男也為了閃避三角錐，不顧後方是否有來車，便直接左切至黃女右前方，使得黃女差點撞上。

黃女被孫男嚇到後，按了一聲俗稱的「戰鬥邀請鈕」喇叭，沒想到孫男聽見戰鬥邀請喇叭聲，還真的下車準備進行戰鬥模式，不僅大聲辱罵黃女，更狂拉黃女車門，要黃女下車理論。

孫男見黃女不願下車，怒氣未發洩完的孫男，便徒手敲擊黃女左前擋風玻璃，導致黃女擋風玻璃碎裂，一旁路人見狀上前勸阻，孫男先是與路人爭論一番後，才騎著單車離開。

鳳山分局接獲黃女報案後，孫男已不見蹤影，調閱監視器與附近巡邏，2小時後在公園發現孫男，並將孫男帶返所偵訊，沒想到2人在警局碰面時，孫男孩惡狠狠地瞪著黃女，並表示要和黃女道歉和解和賠償修車金額就好，但黃女堅持提告，警方將孫男依恐嚇、強制及毀損移送。