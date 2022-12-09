陳姓男子不滿馬姓前女友和林姓男子同居，去年無視法院核發的保護令裁定，闖入馬女住處後，拿水果刀猛砍43刀殺死林男，馬女也受傷；最高法院駁回上訴，考量陳男已年逾65歲，倘經監所矯正後有悛悔實據獲有假釋機會，亦屬垂暮之年，再犯風險並不高，判處無期徒刑確定。

陳與馬女之前曾交往，2人在2020年10月間分手，因陳曾對馬女暴力行為，遭法院裁定命他不得對馬女實施精神上不法侵害或騷擾、跟蹤之行為，另應遠離馬之住所，有效期間為2年，但同年7月3日陳仍違反保護令到馬的住處。

陳男將水果刀放置在褲子後方口袋內，持扳手擊破馬的處一樓大門玻璃後侵入其內，上至二樓後，見馬女及林男在該處，持刀揮向馬的臉部後砍至其背部，致馬受有右眼眶周邊撕裂傷、右後背部撕裂傷(長約3.5公分)等傷害。

林姓男子見狀為壓制阻止陳男，即上前以雙手握住陳之雙手並將其壓倒在地，馬女則趁此機會進入二樓房間內躲避並打電話報警，陳倒地後持水果刀，接續不斷趁隙朝林的頭部、手臂、頸部、胸部、背部等位置刺擊43刀致死。

一審及二審考量陳男年逾65歲如果獲假釋，亦屬垂暮之年，再犯風險並不高，依殺人罪判處無期徒刑，宣告褫奪公權終身，上訴後，最高法院駁回確定。