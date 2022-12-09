台灣房市景氣經過大旺了三年後，今年面臨反轉，買氣量縮，不少房仲業者擔心，另一波景氣寒冬又要來襲，不過從建築師轉呈房仲業、在苗栗迅速崛起的飛鷹地產董事長王銘國，卻逆勢擴張，不畏房市考驗，宣誓將於2023年率軍進攻大新竹拓點，目標再開出15家，把規模拓增至20家門市，挑戰成為竹苗地區的第一品牌。

飛鷹地產日前舉行「第一屆飛鷹地產高鋒會」，董事長王銘國宣示2023年為飛鷹地產品質元年，他更振臂一揮，要旗下25家門市店長跟著他，前進大新竹拓點。

飛鷹地產董事長王銘國原是位建築師，從合作建商手中分到不少房子，原想託從事房仲的朋友賣掉，卻反在其建議下，於2004年跨行加盟房仲業，沒想到隔行如隔山，險些把他在建築界賺的錢賠光，但他具有「不服輸」精神，從失敗中學習成長。

經過十多年的努力，在苗栗地區開了六家門市後，有感於加盟形式無法契合其理念與事業藍圖，因此，於2018年自創「飛鷹地產」，鼓勵員工在體系內自行創業，採行「利他人和」的「共利直營」模式，以及系統化的教育訓練，更吸引外部優秀人才紛紛加入，在短短四年內增加19家店，到2022年底來到25家店。

飛鷹地產在地深耕，透過聯賣資源共享運作，在苗栗地區更有高達19家店，遠勝於一些直營或加盟大品牌，成為苗栗地區市占率第一的品牌。

作為飛鷹地產領航者，王銘國常以印第安「勇士」精神，鼓舞追隨他的團隊，勇於迎接挑戰，即使面對挫折，也要鍥而不捨地奮戰，就如房仲業難免會碰到房市不景氣，但有團隊做後盾，彼此合作向前，即便碰到今年下半年房市趨冷，成交降溫，但飛鷹地產整體業績並未衰退，還小有成長。

目前在新竹地區早有5家店的飛鷹地產，王銘國將在2023年揮軍北攻大新竹地區，希望再開出15家，把規模拓增至20家門市，要成為竹苗地區的第一品牌。

王銘國表示，在台積電前兩年到台南及高雄拓廠，帶動南二都房市榮景，而新竹房市更早在竹科效應下，成為成交熱區，尤其今年更不讓南二都專美於前，而即便房市似因過熱，在政府打房的趨勢下恐趨緩，但王銘國仍對新竹市場極有信心。

王銘國表示，除了新竹科學園區外，竹南也有科學園區，苗栗有銅鑼科學園區，飛鷹地產團隊的很多客戶都是「科技新貴」，因此，此番要以大新竹為拓點版圖，旗下的團隊都氣勢高昂，躍躍欲試。

在房地產巿場趨於觀望之際，王銘國卻有信心再創高峰，他說，「飛鷹」象徵著天上飛翔的老鷹，擁有卓越的視力、獵捕能力及行動力，不論環境如何，總能如鷹一般克服逆境，展翅高飛，直上雲霄，成為空中之王。

而2023年正值飛鷹地產邁入第5個年頭，他宣示要以5周年為始，讓飛鷹地產服務提升，並為品質元年做為進攻大新竹的起點，以符合飛鷹地產「飛躍天際、鷹向高峰」的成立宗旨。