台積電才剛完成美國亞利桑那新廠的移機典禮，並宣布要蓋第二期工程，共砸下400億美元進行投資後，日媒披露，台積電考慮在熊本廠之外，再次於日本興建新工廠，資深副總經理侯永清透露，希望能先了解熊本廠的表現，再決定是否擴廠。

侯永清接受日本東京電視台World Business Satellite採訪，透露台積電除了熊本廠，不排除在日本蓋新廠，但還是要先考量熊本廠的表現。日本經濟產業大臣西村康稔則在周五受訪時表示，歡迎台積電再設一座新廠。中央社報導，台積電針對此事回應，不排除但目前沒有具體計畫。

台積電熊本廠已經於今年4月動工，預計明年9月完工，2024年12月開始量產，目前規劃將生產22、28奈米以及12、16奈米製程晶片，該廠將由台積電、SONY及DENSO合資的JASM公司營運。

台積電布局全球的腳步相當積極，即使尚未決定是否在日本擴廠，但美國AZ廠已經確定要進行第二期工程，第一期的4奈米預計明年量產，第二期將以3奈米為主，預估在2026年量產。

由於台積電技術領先群雄，若計畫順利進行，台積電將成為「美國最先進晶片」的生產者，終端產品市場價值超過400億美元。