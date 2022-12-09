different bucket, same Buckets pic.twitter.com/EnRtTEVqmx — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 9, 2022

熱火9日在自家主場，靠著當家球星吉米巴特勒貢獻26分、8助攻、5籃板及4抄截，更包辦球隊最後所得8分，終場115比110險勝刻意讓里歐納德輪休的快艇，總算中止最近2連敗，熱火中鋒阿德巴約也拿31分、10籃板及4助攻的優異雙十表現。

雙方打完上半場，地主熱火取得56比54小幅領先，來到下半場，場上仍然形成互有領先僵局，打到第4節後半段，熱火打出8比2小高潮，取得107比100領先，雷吉傑克生雖投進三分球，熱火卻靠吉米巴特勒連進兩球，擴大領先到8分。

可是接下來換成保羅喬治連拿5分追上，原本最後1分12秒快艇擁有追平機會，可惜喬治三分出手沒進，反讓吉米巴特勒最後57秒投進中距離，熱火仍以113比108領先，快艇接連搶投兩球不進，吉米巴特勒最後15.7秒兩罰俱中帶走勝果。

除了吉米巴特勒與阿德巴約，本季表現進化的熱火射手希洛也有19分、9籃板及3助攻，卡利伯馬丁17分、8籃板；才剛傷癒復出的保羅喬治，未跟里歐納德一樣連兩天出賽輪休，而是先發打了32分鐘，拿29分、8籃板及7助攻，雷吉傑克生20分。