民進黨立委參選人吳怡農（中）日前槓記者「以為王鴻薇發言人」，他9日出席中吉里捐血活動，接受媒體聯訪前先表示，過去這週互動或許造成一些媒體朋友的不愉快、不舒服，「我也在這跟大家說不好意思，也請大家多包涵，我們接下來這個月還有很多密集相處的機會，我會做得更好！」（鄧博仁攝）

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農（中）今上午受中山區中吉里長林德勝邀約，前往捐血活動替志工打氣。（陳薏云攝）

【全程字幕】昨發怒槓記者避答非核家園 吳怡農今主動向媒體致歉 @ChinaTimes ​

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農日前因記者提問遲到議題而發怒，而8日又因媒體接連提問有關國民黨參選人王鴻薇拋出核二、核三廠延役主張，吳怡農不耐反酸記者，「還以為我在跟她（王鴻薇）的發言人對話」。吳怡農今上午突身段放軟向媒體致歉，強調接下來幾個禮拜會有更密切的相處，自己會做得更好。也正面回應非核家園議題，希望王鴻薇能有具體可行的方案。

吳怡農今受中山區中吉里長林德勝邀約，前往捐血活動替志工打氣，準備受訪時，吳怡農劈頭表示，過去這個禮拜，許多互動上面造成媒體朋友的不愉快、不舒服，跟大家說不好意思，請大家多包涵，接下來幾個禮拜會更密切相處，自己會做得更好。

接著吳怡農自己談起非核家園議題，吳表示非核家園最核心問題就是核廢料處理，任何想要研議核二、核三廠的民意代表，都應該要認真的提出解決核廢料問題方案，特別是核二廠在新北市，在市長侯友宜不支持或者不同意狀況下，這是不可行的主張、方案，期待提出政見喊出方案的人，有具體可行的方案來討論。

另王鴻薇上午受訪酸吳怡農，只提侯友宜，難道不知道核三廠在屏東嗎？是把市長潘孟安當塑膠？對此吳怡農表示，核二、核三的研議是王鴻薇提出的，自己只要求提出口號後，要有可行方案，一個具體實現方式，核二廠就在隔壁的新北市、國民黨市長侯友宜的管轄下，侯已經明確表示沒辦法解決核廢料問題，那就沒有資格討論核能，「建議王鴻薇非常資深的民意代表，可以跟黨內的侯市長、台北市的蔣市長談談他們的想法。」