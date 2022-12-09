喜樂時代影城高雄總圖店，繼買2張電影票＋50元，就能自備容器爆米花裝到飽後，成功吸引觀影排隊人潮。為了回饋消費者支持，開幕活動再加碼，12/10(六)當天祭出『喜樂時代一元看電影』，每人只要花一元就可以看電影，限量1000名超狂優惠。為了歡慶新店開幕，也推出全台同慶快閃活動，只要於12/10(六)~12/11(日)在全台喜樂時代影城即可享受加1塊錢多一杯的優惠，邀請全台喜樂時代忠實粉絲一起分享開幕喜樂。

喜樂時代影城高雄總圖店由21,888顆水晶打造而成的３Ｄ鑽石水晶燈，反射出七彩流光，可隨著音樂旋律變換圖樣。(賴君欣 攝)

法拉利等級全皮革沙發座椅，柔軟舒適久坐不累。(賴君欣 攝)

喜樂時代影城斥資2億元於高雄市總圖二期文創會館打造高雄精品級概念影城，共14個影廳，總席數共1452席。為了滿足消費者極致觀影需求，喜樂時代影城高雄總圖店推出三大獨家設計。

全台唯一擁有滑梯球池的親子影廳，全家觀影安心又輕鬆。(賴君欣 攝)

一、絕美光雕藝術秀，打卡新地標！全台首座光雕藝術影城，瀑布般流洩而下的由21,888顆水晶打造而成的３Ｄ鑽石水晶燈，反射出七彩流光，360°都有不一樣的感受，畫面絕美，紛紛吸引網美朝聖拍照打卡，影城更精選『不可能的任務』、『Dancing Queen』等七首全球經典電影主題曲整點播放，隨著音樂旋律變換圖樣，魔幻又炫麗，動感聲光效果十足，期許消費者進入影城的每一刻，都能享受到前所未有的娛樂體驗。

二、觀影FUN輕鬆！全台獨創法拉利等級全皮革沙發座椅，一體成形的設計符合人體工學，獨特防滑凹槽，座位寬大腿部伸展自如，柔軟舒適久坐不累，觀影安心又輕鬆。

三、是電影院也是遊樂園！全台唯一擁有滑梯球池的親子影廳，全家觀影總動員。提供影迷們最舒適最全方位的觀影享受。

為滿足觀眾對於頂級奢華及多樣化主題的需求，喜樂時代影城高雄總圖店於影城4樓設置主題風格餐廳月讀女僕咖啡甜品屋，滿足動漫迷的無限想像，更規劃直播場地租借及課程讓有表演慾的觀眾有個發表成果的空間。更貼心的是影城共有5間30人座的個性小影廳，親朋好友一起揪團看電影。開幕好康優惠講不完，更多活動資訊請上喜樂時代影城高雄總圖店官方網站或FB粉絲團查詢。