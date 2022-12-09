大型物流商嘉里大榮（2608）為提振獲利，7月起推動營運變革，透過與客戶議價取回優惠折扣，並依客製化服務收費，疏解部分成本壓力，帶動第三季毛利率回升至19.14％，達今年來高點。在大環境嚴苛下，以提升獲利能力為本。

嘉里大榮8日舉行法說，財務暨行政總處總經理阮慧雯表示，通膨、消費力下滑等因素衝擊供應鏈，公司自7月起推動經營策略變革，執行全面貨件標準化，優化服務品質，並投入自動化設備提升作業效率，帶動毛利率回升並穩住。

嘉里大榮第三季淨利3.05億元，EPS為0.65元，毛利率19.14％；前三季淨利9.21億元，EPS為1.97元，毛利率18.28％；累計前10月營收105.5億元、年減1.23％。

貨運業運費制定需配合公路總局規範，並考量外部環境、同業競爭等。由於各項營運成本上漲，中華民國汽車路線貨運商業同業公會全國聯合會曾向交通部公路總局申請調漲基本運費不成，因此嘉里大榮積極與個別客戶協商取回部分優惠自救，並因應客戶物流需求多元，依客製化酌收特殊服務費或附加費，例如送高樓層、偏遠區、特殊貨件或代收貨款等。

阮慧雯表示，嘉里大榮已發展出12項核心業務，除了常溫運輸配送佔大宗，科學城物流營收占近10％、嘉里醫藥物流占5％，及冷鏈倉儲與配送，三者都是高價值高利潤服務，占整體營收占比逐步提升。

其中，科學城物流今年表現不錯，在化學品倉及保稅業務等科技物流表現強勁，隨高科技業回台擴廠，看好科學園區科技電子業供應鏈保稅物流倉配服務需求。