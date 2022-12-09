桃園地檢署選後持續查賄，再度有3人聲押獲准。包含八德王姓里長當選人的樁腳，黃姓復興區代表當選人、樁腳。此外偵辦楊梅區楊姓里長候選人幽靈人口案件，將其和2名樁腳依照3萬、2萬具保。

檢方表示，選後仍持續查賄。包含檢察官張家維12月2日向桃園地方法院聲請羈押桃園市八德區王姓里長當選人獲准後，6日拘提該人樁腳，訊後認該樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，再向桃院聲請羈押獲准。

檢察官徐明光偵辦桃園市復興區黃姓區民代表當選人涉嫌賄選案件，11月23日向桃院聲請羈押黃等2人遭駁回，旋即向高等法院抗告，並鍥而不捨，持續傳喚多名選民作證，於12月2日經高院撤銷原裁定發回，於8日經桃院更裁准押黃等2人且禁止接見。

檢察官董諭指揮桃園市調查處、楊梅警分局，偵辦楊梅區楊姓里長候選人等人涉嫌虛設戶籍案件，經持搜索票搜索4處，通知8人到案，並於訊後，認被告楊等3人涉犯刑法第146條第2項妨害投票正確罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭命各具保3萬元、2萬元及2萬元。

桃檢強調，選後並非查賄終點，仍將秉持「有聞必查」、「有案必辦」嚴查速辦，於選後仍陸續接獲各類賄選情資，仍將持續執行查賄專案，呼籲民眾如有見聞賄選等不法，請撥打行動檢舉專線0937-728-793，或免費檢舉專線 0800-024-099（撥通轉 4）檢舉賄選，因此查獲賄選，最少可領取50萬元檢舉獎金，檢舉人身分絕對保密，請民眾安心檢舉。