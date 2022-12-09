第一屆「台中市民野餐日」本月11日將在中央公園登場，該活動以環保愛地球、低碳新生活為主軸，台中市政府建設局鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具、或騎乘iBike參加。此外，配合活動舉辦，中央公園周邊部分道路也將於11日早上6點封閉至下午3點，呼籲民眾留意。

配合台中市民野餐日活動，建設局長陳大田指出，中央公園周邊包括僑大路（凱旋路至僑大八街）、僑大八街（僑大路至經貿五路）臨停區，當天早上6點到下午3點僅供單向通行；另啟航路（經貿五路至敦化路二段）、啟航二路（啟航錄至中科路）、經貿三路二段（啟航路至中科路）、經貿二路（啟航路至中科路）、啟航一路（啟航路至中科路）、啟航東路（啟航二路至啟航一路）則在時段內雙向車道封閉。

陳大田表示，活動場域規畫有4處野餐區域，周邊並有6處停車空間開放，若外地民眾若搭乘高鐵到台中，可在台中站轉搭156路公車至「泰安國小(環中路)」下車，之後步行約12分鐘即可抵達會場；另搭乘台鐵者也可在台中車站轉搭公車到中央公園。

市民參加野餐日活動，陳大田說，分別可搭乘28、32、54、68、199、228、68延、68繞路公車至「河南路停車場」、「家扶發展學園」下車後步行至遊客中心區，或是搭乘8、157、529路公車至「黎明凱旋路口」下車後步行至遊客老樹區，另搭525路公車至「中臺灣電影中心」、「經貿大鵬路口」下車或搭乘25路公車至「凱旋敦化路口」下車，步行數分鐘皆可抵達會場。

建設局提醒民眾，活動當天可穿著白色或輕便的衣物，也可帶上桌遊、樂器等休閒用品與親友同樂，公園內禁止明火烹煮，如有攜帶毛小孩也請繫繩，垃圾也請於活動結束後自行打包帶走。