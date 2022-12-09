為維護交通安全，台東縣警察局在縣內多處啟用科技執法。（蔡旻妤攝）

為維護交通安全，台東縣警察局在縣內多處啟用科技執法。（蔡旻妤攝）

為維護交通安全，台東縣警察局在縣內多處地點啟用科技執法，根據台東縣警局交通隊統計，自9月至11月底，已開出超過4000張各式違規紅單，其中闖紅燈高達2194張，交通隊呼籲用路人務必遵守交通安全，避免發生危險。

別再闖紅燈！台東縣警察局獲得中央補助建置科技執法系統，先前在台東幾處大型路口設置，近日新增5處路口並已完成測試，正式投入執法行列。

而台東縣警察局交通隊組長邱中正指出，根據統計資料顯示，自9月起至11月為止，已經開出超過4000張的罰單，而設置科技執法地點的路段，交通事故發生率也有明顯下降。

交通隊表示，目前科技執法開單項目以闖紅燈最為大宗，高達2194件，並以博愛與桂林北路口最多；而多車道未依規定左、右轉有1148件，以更生與志航路口最多。其他則是機車未依規定二段式左轉則有1093件，並以更生與傳廣路口為最多。交通隊呼籲汽機車駕駛人遵守行車規則，除了避免發生交通事故，也免於讓荷包失血。