針對連日來的桃色風波，金鐘獎主持人廖科溢昨(8日)再度打破沉默，承認在第一段婚姻不忠，導致婚姻破滅，並有把柄在外遇對象上，和前妻分居後，小三答應要幫忙租屋，一開始廖科溢婉拒，但覺得小三也應該為破壞家庭付出代價才答應，對此，小三A女表示自己並沒有虧欠廖科溢什麼，「我無法接受」。

廖科溢近來被爆出和多名女子過從甚密，其中A女自稱幫廖科溢租房、付房租，還借廖科溢數十萬，以為兩人有望結婚，才發現廖科溢早決定要娶秦綾謙。對此，廖科溢昨發聲明表示，他宣布結婚後曝光的謠言，「部分真、部分不實」，並承認沒有經營好上段婚姻而外遇，離婚後A女表示要幫忙他找租屋，「一開始我確實婉拒，最後也不該答應，因為當時愚昧無知的認為，她也應該付出代價，而不是破壞家庭後全身而退」。

見此，據《三立新聞網》報導，A女看到廖科溢的聲明相當傻眼，認為廖科溢不負責任，把錯都推到她身上，A女坦言在這段關係之初有不對的地方，但這一年裡並沒有對不起廖科溢，「因為他認為我不能全身而退，把我甩掉就是他處理的方式」，並表示無法接受廖科溢用這種聲明對待她。

A女更嗆廖科溢身為公眾人物，用自己的身分帶風向，無法提出任何證據，一下說對前妻跟第三者愧疚，一下又說都是A女害他家庭破裂，「他（廖科溢）前面道歉、後面打我，我是爆料者中最沒立場和背景，他就把罪怪到我身上，其他的人，他為什麼不敢交代為何（交往時間）重疊？」