民進黨立委參選人吳怡農（中）日前槓記者「以為王鴻薇發言人」，他9日出席中吉里捐血活動，接受媒體聯訪前先表示，過去這週互動或許造成一些媒體朋友的不愉快、不舒服，「我也在這跟大家說不好意思，也請大家多包涵，我們接下來這個月還有很多密集相處的機會，我會做得更好！」（鄧博仁攝）

台北市第3選區立委補選由國民黨參選人王鴻薇對決民進黨參選人吳怡農，資深媒體人周玉蔻昨在廣播節目《新聞放鞭炮》先棒打落選的前衛福部長陳時中，再發文稱吳怡農一定當選。王鴻薇今天表示「尊重」，但也酸，陳時中真的未免太可憐，難道現在要變成「喜歡周玉蔻，票投吳怡農」嗎？

資深媒體人周玉蔻昨指出，民進黨選輸了沒有什麼，但真理是非要講清楚，呼籲民進黨出面說清3＋11、掮客等議題，更批陳時中「少在那裡裝哭、裝死、裝傻、裝悲哀，站起來啦，沒出息的臭男人」，言詞辛辣，並同時在臉書發文稱「王鴻薇欺人太甚超越人性底線，吳怡農一定當選」。

王鴻薇酸，陳時中真的未免太可憐，難道現在要變成「喜歡周玉蔻，票投吳怡農」嗎？（摘自中廣新聞網YT）

王鴻薇今接受廣播專訪時，談及周玉蔻數落陳時中，反而說「我想聲援陳時中」，表示她和陳時中都是選舉的人，敗選都會有滿大的挫折，但周玉蔻選前說「喜歡周玉蔻，票投陳時中」，陳時中敗選後就好像牆倒眾人推的感覺，「我覺得人不要那麼現實」。

王鴻薇說，陳時中雖然敗選，但團隊可以好好檢討輸在哪裡，最重要的是民進黨到底能不能真的檢討反省，否則搞不好下一個陳時中就會立刻出現。

王鴻薇專訪結束後接受媒體聯訪時，她表示，尊重周玉蔻力挺吳怡農的說法，也再次補充「周玉蔻數落陳時中，我覺得陳時中未免太可憐了一點」，尤其是選前說「喜歡周玉蔻，票投陳時中」，難道現在要變成「喜歡周玉蔻，票投吳怡農」嗎？