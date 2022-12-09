近日，中國大陸頻頻放寬以往嚴格的抗疫規定，股匯市也一度同歡齊揚。不過，當地民眾似乎不太樂見，尤其是製造業者以及餐廳老闆，因為擔心會造成大規模感染，進而影響到未來的生意。

根據中國大陸最新抗疫規範，中央要求不可有任何形式的封鎖監控、不依照以往行政區全部得都核酸檢測、不再查驗健康碼，還有一般場所不可要求需提供採陰證明才可進入等等。

全世界幾乎都認為中國大陸快要大開門戶，全球經濟成長似乎也看到一盞明燈般。但是大陸民眾卻有不同觀點。當地有家不鏽鋼大廠指出，目前管理工廠還是按照之前嚴格抗疫規定，倘若馬上鬆綁的話，員工可能會大幅染疫進而影響到產線作業。

知名連鎖火鍋店海底撈也認為，雖然中央政府已不再強制執行核酸檢測，但公司還是要求分布在各地的店面，像是北京分店的工作人員，每天一定要PCR檢測才行。

位於溫州的一家工業閥門製造商表示，員工中有許多都背負著鉅額銀行貸款，同時，也都想在農曆春節之前能賺多一點錢。萬一放寬限制，底下三十多個員工集體染疫，中央政府也沒明確且詳細告知該如何處理。

不過，這家做閥門的大陸老闆，還是有把相關治療新冠病毒的藥物先備妥，並且跟員工說遵循新的抗疫指南，如果真的不幸確診，就趕緊居家隔離不要來上班，而且可拿到一半的薪水。

路透社指出，在北京地區有部分國企還有銀行業者，已經把員工編成各種不同組別，每周輪流在家或到公司來上班，藉此確保新冠疫情再來的時候，平日正常的工作不會被打斷。

不過，東莞有家外資消費性電子產品代工廠卻表示，還是會繼續要求到班的工作人員一定要出示檢康碼才行。同時，也正在制定下波疫情若大爆發的因應之道。該公司高層直言，從現在開始應該會出現三個月的混亂適應期。