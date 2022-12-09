信邦(3023)電動重機等新產業佈局有成，明年營運可望維持兩位數成長，公司以長期毛利率在25.5%為目標，歐系外資最新報告維持信邦「買進」評等及目標價324元，信邦盤中股價走高。

信邦8日舉行法說會，展示多款公司開發新產品方案，其中引人關注的是，公司今年除與加拿大新創電動重機業者Damon Motors締結為策略合作夥伴，更加入由山葉、本田、比雅久和KTM集團聯合創立之機車可更換電池聯盟SBMC(Swappable Batteries Motorcycle Consortium)，該聯盟已選擇信邦的解決方案作為機車可更換電池的標準，該方案正在驗證中，為營運再添動能。

信邦董事長王紹新表示，雖然明年大環境不明朗，但公司因新產品新客戶，可望維持兩位數成長，未來5年公司也可以維持成長趨勢，公司以長期毛利率在25.5%為目標。

歐系外資指出，信邦說公司的優勢在於其定位為解決方案提供商，而不僅是產品提供商，且公司已從電動汽車、電動自行車和電動巴士擴展到與Damon Motors合作的電動重機摩托車和電動卡車，且公司對2023年太陽能產品的訂單增長保持樂觀，未來5年可望維持成長趨勢，維持信邦「買進」評等及目標價324元。