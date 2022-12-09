台鐵局台北運務段今日在台北車站示範蒸氣洗地機。（簡立欣攝）

防疫政策逐步鬆綁之後，交通人流大增，防疫更是不能鬆懈！交通部台鐵局今（9）日表示，針對旅客出入往返頻繁的車站，尤其是位於都會轉乘中心的台北車站，已藉由優質的機具器材如消毒除塵機、蒸氣洗地機、ATP冷光儀、智慧廁間偵測系統等，讓旅客更安心進入後疫情時期。

交通部台鐵局台北運務段段長梁育裕表示，解封之後台鐵乘車人數逐步增加，11月已有55.8萬人次，比前一個月增加8％，以全年度而言回流2到3成。

因應各項管制開放，人潮及活動恢復，負責台鐵清潔的信實集團台鐵服務處處長趙雪吟表示，疫情期間清潔消毒頻率都是高於交通部要求的規格，重點清消區域主要就是「迎客面」也就是旅客容易接觸到的地方，如車站大廳、售票機、手電扶梯、廁所等，特等站每半小時一次，每2小時整個站體清消；清消之後再以ATP冷光儀檢測落菌數，15秒後就可得知結果標準落菌數須在300CFU／g以下，今日清潔人員實測擦拭完售票機後，落菌數是30CFU／g，合乎標準。

另今日現場展示使用的消毒除塵機、蒸氣洗地機等，則是用於空間較大的場站如台北車站、板橋車站、南港車站等。其中台北車站清潔人員共80人，若遇到耶誕節、跨年等大型活動，還會再額外增派人力。