現代生活隨處可見各式各樣的廣告，我們都曾經因為某個廣告而感到觸動，或因為某個廣告而受到啟發。從「認真的女人最美麗」到「喜歡嗎？爸爸買給你」，廣告傳遞的訊息不只在促成商業消費，它同時也是一個載體，收納、濃縮了每個時代的社會樣貌、流行語彙和價值思維，側寫出人們心中對美好生活的理解與追求。

2022「臺北文創記憶中心」自即日起至12月31日，以「廣告」為主題，結合最具多元特性又最貼近生活的「超市」場景，在臺北文創1樓廣場推出「廣告超有市」特展，特別邀請台灣奧美共同創辦人、現任共想聯盟願景長莊淑芬擔任總策展人。

「回溯過往寄望未來」 莊淑芬盼廣告史料傳承

莊淑芬生涯首次以策展人身分出現，莊淑芬表示，在當前這個訊息碎片化的數位時代，消費者為了閃避廣告，已經到了不惜付費略過的程度，大眾和廣告的關係日益薄弱，只剩下媒體版位和業配的攻防。然而每一則打動人心的經典廣告，都是不同世代台灣人共同存取的日常記憶，更是傳遞時代潮流和社會價值的重要媒介，「過去如此，我們相信未來也當如此。」莊淑芬希望透過這次獨具一格的展覽，引領大家重新發現廣告的多樣性，「能藉此為廣告行業盡一份『回溯過往寄望未來』的心力，我個人備感欣慰。」

而在策展過程中，莊淑芬最大的遺憾是很多深植人心的經典廣告，或因為年代久遠已不可考、或因為企業主的不同考量，無法一一上架「廣告超有市」。她語重心長地呼籲，希望廣告產業同心協力，有系統地將心血結晶記錄留存下來，建立完整的資料庫，為台灣廣告的傳承展開行動。

2022臺北文創記憶中心透過38件作品體現10大價值，連結廣告與台灣社會發展。（圖／臺北文創提供）

38件作品體現10大價值 連結廣告與社會發展

「廣告超有市」一共分三大展區，觀眾在入口處領取購物籃後，即可展開一趟不傷荷包、只需用專注力消費的超市之旅。首先映入眼簾的是歷史年表，及在同一時間節點上出現的對應廣告作品；並以類似超市促銷海報形式，從「熱銷觀點」的角度，將跨界創意人對廣告的價值陳述展示其中，讓觀眾能從不同的觀點擴充對廣告的想像。

第二展區則進一步從台灣社會近30年來的發展脈絡中，歸納出關於新一代、性別平權、消費行為、女性自覺、勞動價值、理想住居、台灣味、身心健康、時代印記、環境永續等10大價值，搭配與之對應的經典廣告如開創台灣廣告意識形態先河的司迪麥口香糖、把省錢變時尚的全聯經濟美學系列等，從10大價值中選擇自己認同的商品之後，前往櫃台結帳。結帳後先別急著離開，觀眾可以選擇發揮自我影響力，在第三展區化身廣告創意人，選擇認同的價值或觀展心得製作成圖文廣告，透過螢幕在現場展示，並上傳IG與朋友分享，藉此思考自己能透過廣告為社會做什麼。

觀眾可化身廣告人製作圖文廣告在螢幕展示並上傳IG分享，思考能透過廣告為社會做什麼。（圖／臺北文創提供）

值得一提的是，不同於一般展覽空間使用一次性木質耗材，統籌空間規畫的築點設計特別挑選了可回收再使用的原生植材「臺灣杉木」，以格柵形式將展覽空間包覆成一個長方型，從外觀上看起來就像是商品上的細長條碼，與「廣告超有市」的概念相呼應。

「廣告超有市」跨界名家講堂 現正報名中

「廣告超有市」即將於12/17 （六）在臺北文創大樓六樓辦跨界講座「創意的力量－如何透過創意工作展現價值」，由莊淑芬擔任引言人，邀請台灣設計研究院院長張基義、台灣奧美集團創意長龔大中、 與 Bito 創辦人暨創意總監劉耕名，三位創意界人物，分別從廣告、影像、設計三個不同領域切入，除了分享經典案例之外，也一起探討創意作為一種驅動力，要如何賦予作品更高的價值，讓世界更美好。

2022 臺北文創記憶中心 —— AD SUPER (S)MART 廣告超有市

展覽日期｜2022.12.7 - 12.31

開放時間｜每日 11:00 - 19:00 免費入場

展覽地點｜臺北松山文創園區_臺北文創大樓前方廣場

總策展人｜莊淑芬