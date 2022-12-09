民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農昨公布首波政見，為2030松山機場遷建，王鴻薇今上午受訪酸說，20年前就有市長參選人提出，到現在八字都沒一撇，更酸蔡英文總統執政6年多都無動作。吳怡農今再回嗆，王鴻薇議員覺得自己所提5個主張哪樣不可行？只聽到謾罵，並嗆王「批評要有建設性。」

吳怡農今受中山區中吉里長林德勝邀約，前往捐血活動替志工打氣，會前受訪時被問及王鴻薇持續批評其松機遷建之政見，吳怡農說，「想問對手身為松山區的議員，對於我的五項主張，哪一個不同意哪一個覺得不可行，哪個不該發生？」

吳反問，王鴻薇是覺得在桃機第三跑道完工後，松機不應該遷移嗎？還是不應該在2024年前作出政策決定？或者是不應該有專責機構，讓中央地方做專責規劃？還是覺得這個213公頃腹地不應該作為公園？或是覺得回饋容積率，在解除3000公頃的禁限建管制之後， 回饋容積率不應該拿來做社會住宅跟公共設施？，最後反嗆王「批評要有建設性。」

另王鴻薇質疑蔡英文總統6年都無作為，吳怡農做得到嗎？對此吳表示，身為民意代表、立法委員的職責，就是要盡全力協調，爭取中央的同意，跨部會的同意，不只是交通部還有國防部，也需要帶進地方政府，解除3000公頃的禁限建，是相當大的工程，橫跨新北、台北、基隆市，這個是必須一起來面對，2030桃機第三跑道完工馬上就要到了，如果這是對的方向就要努力。

吳怡農最後強調，自己針對松機遷建，提5項具體主張，但到現在還沒聽到王鴻薇哪一點不認同，只聽得到批評、謾罵，讓我們來一點建設性的討論。是哪一點王議員不同意？