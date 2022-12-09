以挑戰「台灣也有百老匯」為目標的音樂劇《台灣有個好萊塢》，以定目劇為規格，挑戰連演4周、25場，但至今票房僅兩成，製作團隊瘋戲樂工作室藝術總監王希文表示，這是創團來遇到的最大困境。

王希文表示：「儘管口碑很好，但目前總票房連三成都不到，剩下10天若票房再不衝起來，製作最終虧損將高達八百萬，加上過往三年疫情的累積負債，劇團實在沒有辦法再繼續靠理念撐下去，屆時也只能解散一切。」

《台灣有個好萊塢》在2019年首演，2022年適逢台北表演藝術中心開幕，團隊起心動念在「球劇場」挑戰定目劇規格，並邀請羅北安、苗可麗與朱宏章等知名演員參與演出，以連續四週25個場次，希望吸引更多觀眾入場，享受高品質的音樂劇演出，嘗試挑戰「台灣也有百老匯」的可能。

定目劇也一直是瘋戲樂的理想，團隊也曾在2017年赴韓國與當地音樂劇產業交流考察。

王希文觀察，台灣人口為韓國一半，文化娛樂消費動能其實並不低，「民間還有非常多尚未開發的看戲人口，且每次《貓》、《悲慘世界》、《羅密歐與茱麗葉》等國外大戲來台演出，多半都能完售。」

他表示，《台灣有個好萊塢》是瘋戲樂非常自豪的代表作，有親情與愛情，有歷史與文化，有電影與劇場，還有滿滿的誠意與堅持，邀請觀眾進劇場看戲。