統一證(2855)今（9）日舉行「2023年投資展望會」，指出明年上半年經濟出現螺旋式衰退的機率攀升，投資須謹慎面對，嚴控再次修正風險。預期台股將「先蹲後跳」，第二季下看「萬一」低點，隨著企業獲利恢復年成長、政策利多，第四季有望上看「萬六」高點。

統一投顧總經理廖婉婷表示，隨著全球解封、國際交流增加、供應鏈困境解除等利多，美國經濟有望軟著陸並有助於支撐消費動能，同步伴隨通膨降溫、升息到頂，投資評價將得以修復。

然而，廖婉婷指出，過往美債殖利率出現倒掛後2年內經濟出現衰退的機率高達逾9成，明年上半年總經數據、企業獲利面臨衰退壓力，加上高利率對經濟的影響性發酵，出現經濟螺旋式衰退的機率攀升，提醒投資上須謹慎應對，嚴控再次修正的風險。

統一投顧預期，明年春節後台股承壓力道擴大，隨著上半年企業獲利下修潮湧現，指數低點預期將落在第二季、下探11000點。不過，隨著製造業庫存調整於第二～三季結束、拉貨恢復正常，預期第三季指數有望小幅回升。

統一投顧指出，企業獲利年增率有望在第四季恢復正成長，而2024年1月總統大選將使明年底有望迎來政策利多。整體而言，預期台股明年將呈現「先蹲後跳」，高點估落在第四季、有望上看16000點，因此第二季至第三季有較佳布局時機，電子、傳產投資布局皆有重點。

統一投顧認為明年電子首重「MSI」，包括元宇宙（Metaverse）虛實整合牽動光學族群、雷達掃描器、Mini/Micro LED族群受惠，伺服器（Server）PCIe5新平台問世，將帶動換機需求及材料與零組件革新，以及庫存（Inventory）去化告終，電子景氣循環股將重新嶄露頭角。

傳產則布局「MVP」。首先，原物料（Materials）下跌受惠、強勢美元削弱大宗商品價格及運價滑落，製造業下游成本壓力減輕。其次，谷底回升V轉股（V-Sharp），金融族群歷經股債雙殺及防疫保單之亂，明年獲利重啟成長；生技股2023～2025年獲利大爆發，長多趨勢再起。最後，新能源車、缺電促使風電、重電業者商機無限，政策（Policy）受惠族群勝出。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，明年的高通膨、高利率及經濟成長放緩，使大盤表現空間有限，選股成為獲得超額報酬的關鍵。在企業資本支出支撐下，明年科技股獲利有望上修，帶動股價回升。

對於明年科技股投資，郭智偉看好雲端、綠電及無人化趨勢為最具成長潛力的三大主軸。科技股的雲端服務能使企業營運更具彈性，伺服器新產品及市占率提高的成長動能，使市場預期明年雲端產業資本支出將保持穩定成長。

綠能方面，郭智偉指出，全球能源轉型格局確立，未來5年全球綠能投資預計將成長3倍，包括太陽能發電及電動車等，其中，太陽能由於成本較低、技術純熟等因素，最具競爭力。

無人化趨勢方面，少子化及老齡化使未來全球生產力人口逐步下滑，加上供應鏈全球化，缺工成為結構性問題，機器人產業因此受惠。郭智偉預期未來全球機器人產業預期將維持穩定成長，其中缺工問題嚴重的美國，機器人滲透率預期將加速上升。