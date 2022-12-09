周四美國眾議院以壓倒性多數通過2023財政年度《國防授權法》（NDAA），意味著明年美國的國防預算料將創下8580億美元的歷史新高，比拜登總統提出的規模還高多450億美元。這次通過的法案除了將加碼對烏克蘭的援助之外，亦納入了未來5年提供台灣100億美元的軍事援助案。

美國眾議院周四以350票對80票通過《國防授權法》折衷版本，遠遠超過通過該法案並將其送交參議表決所需的三分之二多數票。《國防授權法》是五角大樓每年都必須通過的法案。

2023財政年度《國防授權法》授權8580億美元的軍費支出，其中包括為部隊加薪4.6%、為購買武器、船舶和飛機提供資金，以及對面臨中國侵略威脅的台灣和遭到俄羅斯入侵的烏克蘭提供更多支援。

根據該法案，國會授權美國政府明年額外向烏克蘭提供至少8億美元的安全援助，也附帶名為《台灣增強韌性法案》，納入一系列在兩岸關係緊張之際強化台灣防禦的條款，包括從2023財年至2027財政年的5年間，每年提供台灣高達20億美元的無償軍援，以及從美國的武器庫存提供10億美元的軍事裝備給台灣，並要求美軍建立區域軍火儲備庫，以因應可能發生的緊急需求。

參議院料將在下周通過這項法案，並送交白宮讓拜登總統簽署完成立法。