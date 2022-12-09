根據路透一項調查顯示，儘管歐元區肯定會步入衰退，預計歐洲央行(ECB)在下周的會議中，會將存款利率上調50基點(2碼)，來到2.00%。

路透在12月5日至8日對60位經濟學家進行調查，有多數的51位對存款利率走向持中性溫和觀點，有2位認為會更謹慎，有7位認為會更激進。

調查認為，歐洲央行官員在開會之後，存款利率會升至2.00%，為2009年以來最高水準；再融資利率將上調50基點，為2.50%。

荷蘭ING集團的Carsten Brzeski說，歐洲央行的會議是少數在聯準會公布決策之後召開，聯準會如果有放緩的決議，也可能對歐洲央行的決策造成影響。通膨的下降，也可能讓激進升息顯得沒有急迫性。

歐元區11月通膨為年增10.0%，低於預期，顯示通膨可能已經觸及峰值，增加了歐洲央行放慢升息速度的可能性。

路透此次調查也顯示，通膨將在第四季達到10.3%的峰值，然後開始下降。但是在2025年之前，通膨不會達到歐洲央行的2.0%目標。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)曾在上次會議表示，將新推出一計畫，在「資產購買計畫」(APP)之下降低債券持有。

路透此次調查顯示，央行明年將削減1750億歐元的債券持有。

此外，路透對69位經濟學家進行的調查顯示，預計歐元區今年經濟將增長3.2%，2023年將萎縮0.1%。到2024年將成長1.3%。

在季度預測方面，本季將萎縮0.3%，明年第一季萎縮0.4%，符合經濟衰退的技術定義。明年第二季將持平，之後兩季將成長0.3%。