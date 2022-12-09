衛冕軍法國對陣波蘭的8強賽，比賽第44分鐘姆巴佩（Kylian Mbappé）禁區直塞，交給吉魯（Olivier Giroud）破門完成「老少配」連線，送出精彩助攻的姆巴佩第一時間跳到了吉魯身上，2人深情相視了一陣子之後，姆巴佩甚至還拍了老大哥的臉頰，法國隊官方也將溫情的一幕放上推特，配上一段話更是讓貼文瞬間歪樓。

姆巴佩此戰梅開二度，74分鐘他接獲登貝萊（Ousmane Dembélé）傳球，甚至還有餘力瞄準目標起腳轟門，補時階段91分鐘，姆巴佩橫移甩開防守者後射門，小皮球在空中劃出完美幅度成功得手。

Olivier giroud and kylian mbappé THE SHIPof yesterday's match- no but LOOK AT THEM? I literally feel butterflies help😭 pic.twitter.com/t2h7sLwRud — ☁️|| Cho guesung's wife (@txcbit) December 5, 2022

最終法國3比1力克波蘭，拿下了8強賽門票，繼續朝著衛冕之路邁進，賽後法國隊官方推特也貼出2大致勝功臣的經典擁抱照，並且寫下：「當他/她這樣看著你的時候，你就贏得了一切。」引外界更多遐想。

Quand il/elle te regarde comme ça t’as tout gagné 🥰 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/DX7rY2TYXS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 6, 2022

只是8強賽的對手並不好惹，法國將與英格蘭提前上演冠軍級別的對決，賽前「三獅軍團」邊後衛華克（Kyle Walker）已經放話，不會給姆巴佩任何突破的機會，「他並不是我們奪下世界盃冠軍的阻礙。」