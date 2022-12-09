為了提供遊客更好的參觀環境，高市府觀光局及園方在動物園重新開園前特別邀請周邊國小學童、弱勢兒童、鄰里居民、動物認養人等團體搶先體驗園區景緻並執行壓力測試。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

為了提供遊客更好的參觀環境，高市府觀光局及園方在動物園重新開園前特別邀請周邊國小學童、弱勢兒童、鄰里居民、動物認養人等團體搶先體驗園區景緻並執行壓力測試。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄壽山動物園重建工程完工，將於16日試營運，為了提供遊客更好的參觀環境，高市府觀光局及園方在動物園重新開園前特別邀請周邊國小學童、弱勢兒童、鄰里居民、動物認養人等團體搶先體驗園區景緻並執行壓力測試，要為壽山動物園重新開園做最充足的準備。

壽山動物園周邊國小學童、弱勢兒童、鄰里居民、動物認養人等團體於7、8日搶先體驗壽山動物園新面貌。高市府觀光局表示，為了要提供民眾最優質的參觀環境及動物互動體驗，他們找來相關團體實施壓力測試，檢驗服務流暢度，且壽山動物園長時間閉園，動物已經很久沒有與人類互動，趁著試營運前，先讓動物們提前適應，且也能藉由相關團體的建議，在最後時間做調整。

觀光局指出，學童們跟隨導覽志工遊園，吸收許多對動物生活環境及習性的知識；而附近居民發現動物園改建後，園區提供有別於以往的觀看角度，可以從空橋俯視及透過觀察廊平視動物感覺相當特別；認養白犀牛的情侶特別感謝園方在休園期間對動物細心照顧，讓他們能回娘家看之前認養的白犀牛「寶寶」和「犀奇」。

此外，高市府也安排100位弱勢家庭兒童參訪動物園，同時更貼心準備100份點心袋，由崙背鮮乳、台農鮮乳廠贊助提供200瓶壽山動物園聯名款保久乳，以及Kenji健司公司贊助真蔥餅、頂級巧克力巧酥脆片各100份，還有家喻戶曉的國民零食裕榮食品蝦味先也共襄盛舉，讓孩子們到動物園參訪時可以帶著快樂的心情野餐。