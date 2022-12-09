81歲的傅姓婦人7日前往郵局要提領129萬元的現金，行員詢問傅婦現金用途，傅婦宣稱是要裝潢房子，但因日前詐騙集團也慣用裝潢房子的詐術，因此行員驚覺苗頭不對，趕緊報警協助。警方到場後，傅婦神情慌張，經過員警安撫後，傅婦才鬆口承認是接獲自稱戶政人員、警政人員的詐騙集團來電，對方告訴傅婦帳戶於台中遭人冒用涉嫌犯案，需繳交129萬才可免於法律責任。

傅婦日前接到詐騙集團來電，詐騙集團假用戶政事務所人員的身分先告知傅婦一些事項，再假扮成警政人員，來電告知傅婦自己的帳戶在台中遭人盜用，必須繳交129萬元的現金，才能避免法律責任。

詐騙集團在傅婦前往提領現金之前，還細心交代婦人，若是遇到行員以及警方詢問，要回答用途是「裝潢房子」，SOP都交代好後，傅婦才前往郵局提領現金。

沒想到機警的行員還是察覺到傅婦有異，通報苓雅分局員警前往處理，員警得知傅婦一個人居住，不太可能需要裝潢房子，並詳細解釋目前的詐騙手法，傅婦聽完員警一番苦苦勸說後，才卸下心防，如實告知員警緣由。

員警想到傅婦平時一個人居住，可能會成為詐騙集團下手對象，還特意致電給傅婦的兒子，要兒子多多留意母親狀況，員警的貼心也讓傅婦相當感動。