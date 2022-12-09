澳洲警方今天依線上投資詐騙起訴4名中國籍人士，詐騙受害者大多在美國。當局表示這起詐騙在全球騙得超過1億美元不法所得。

路透社報導，澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）表示，這起縝密的詐騙案涉及操控授權給外匯經紀商的合法電子交易平台，外匯經紀商接著提供這個詐騙軟體給客戶。

澳洲聯邦警署指出，美國特勤局（U.S. Secret Service）今年8月通知當局有澳洲的人士涉及這起詐騙案。被控罪的4名中國籍人士均居住於雪梨，但多數被害人都在美國；當局正清查有無澳洲民眾受害。

這個組織性犯罪集團利用各種社交工程技術，包括通訊平台、約會及求職網站，先取得被害人信任，之後再提及投資機會。

犯嫌要被害人使用處理外匯和加密貨幣的投資應用程式App，雖然這些App裡兼具合法與詐欺所用等各式平台，但犯嫌會予以操縱，向被害人顯示不實的賺錢投資報酬率。

一旦被害人加入成為投資會員後，應用程式的數據便會更改以鼓勵被害人加碼投資，同時隱瞞被害人的金錢已被盜走一事。

澳洲聯邦警署負責偵辦的警探茲雷卡（Salam Zreika）在聲明裡表示，這起詐騙案凸顯「避免與只在網路環境下遇到的人從事投資外匯、加密貨幣或投機性投資」的必要性。

警方表示，4名被捕的中國男子在澳洲登記公司，好讓騙局看起來煞有其事，並建立澳洲的銀行戶頭來洗錢。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）指出，被捕4人中2人年僅19歲，另2人分別為24、27歲；他們是在稍早10月、11月警方的搜索行動中落網。2名較年長的犯嫌11月底分別在雪梨與墨爾本的機場被捕時，都已買妥赴香港的單程機票。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1111209