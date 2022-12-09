20歲李姓男子去年3月，開車載2名林姓友人出遊，行經北投區山路下坡時，因超速導致轉彎不及，整台車撞上電線桿，導致2名友人1人死亡、1人下肢癱瘓，從事水電工作的李事後稱缺錢，只能拿出4萬元給死者父親，導致和解失敗，士林地院日前依過失致死罪，判處李1年有期徒刑。

判決指出，李男2021年3月29日凌晨2時許，開車戴2名友人，行經復興三路下山時，因超速失控撞上電線桿，造成1死1傷慘劇，其中坐在副駕座的林男因腰椎重創，導致下肢癱瘓，後座的林男則是顱內出血，送醫後不治。

李男父母後來甚至賣掉房子，替兒子籌錢談和解，先支付400萬給重傷的林，但在與死者父親交涉時，李卻稱自己收入微薄，已無錢可給，最多只能拿出4萬，遭死者父親拒絕，要求法院從重量刑。

法官審酌李男無前科，但駕車搭載2名友人上路，卻超速釀車禍，導致林男下肢癱瘓等重傷害外，另名林姓男友人也因此喪失寶貴生命，造成難以回復損害，兼衡李男案發時年僅20歲，大學肄業，目前擔任水電學徒，平均月收入約2萬5000元，未婚、無子女，需要扶養父母之家庭生活及經濟狀況，依過失致死罪判處有期徒刑1年。