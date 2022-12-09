淡水警方昨（8）日在聖約翰大學前取締違停車輛時，有位69歲的胡姓老翁立刻快步前來移車，結果警方意外發現他竟是逃亡4年多的貪汙通緝犯，當場將他逮捕解送歸案。

淡水警分局賢孝派出所警員黃裕翔與警專實習生張淯棨在8日下午1時許，巡邏經過聖約翰大學前，發現有多部自小客車紅線違停，由於正值中午用餐時間，下課用餐的大學生與來往的車輛交織，為避免生交通事故，黃、張2人便上前取締驅趕時。

這時突然有位老翁匆忙上前表示會移車，結果員警請他出示證件查看後，發現老翁居然遭士林地檢發布貪汙治罪條例的通緝，由於胡翁戴著帽子與口罩，且臉型明顯消瘦，員警經過再三確認身分無誤後，現場立即上銬並解送士林地檢署歸案。

據了解，胡翁曾是新北市淡水清潔隊前代理隊長，因涉嫌浮報標案價格，向廠商收回扣，案經高等法院判處17年有期徒刑，褫奪公權6年，但卻在發監執行前逃跑；在逃亡的4年期間，他居無定所、出入低調又小心，恰逢疫情期間，出門帽子、口罩戴緊緊，如今因貪圖方便違規停車，引起警方注意，意外曝光他通緝犯的身分。

淡水分局呼籲，法網恢恢，疏而不漏，切莫心存僥倖，逃得了一時，逃不過一世。民眾若收到法院、地檢署等相關傳票、信函或是開庭通知，請務必依文書上日期、時間到案說明，切勿置之不理而損害自身權益。