九合一大選落幕，2024總統大選也成為焦點，國民黨總統提名人選包含國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜等人，都成為被點名的對象；民進黨立委許智傑說，這些人都是強棒，民進黨都不能掉以輕心，2024沒有樂觀的本錢、也不期待鐘擺效應。

許智傑表示，朱立倫掌握黨機器，雖然過去換柱、落跑市長、甚至被嘲諷是邊緣倫，然而2022九合一大勝，若掌握提名機制，非常有可能量身打造制度，由他自己出馬角逐，他個人也最期待朱立倫代表國民黨。

許智傑分析，侯友宜累積超高支持度，狂吸本土派選票，然而深藍對他相當不信任，國民黨很難提名非外省籍總統候選人，加上從核四公投、跟前高雄市長韓國瑜切割，都可能是他的罩門，甫當選市長若落跑將是韓國瑜2.0。

許智傑說，若提名全民調制，侯友宜出馬機會就很高，若當選之後補選，可能得花近2億元，市政空轉及浪費公帑的質疑可能會圍繞正常選舉。