12月一到總會推出許多驚喜跨年派對，一起告別舊的一年，位於高雄英迪格酒店的頂樓露天酒吧Pier No.1，每年都會舉辦嗨翻天的跨年派對，今年以高空飛行為主題，特別設計「FLY HIGH倒數跨年趴」，加碼在聖誕夜12月24日，推出「魔法聖誕夜」派對，整個12月就是派對狂歡月!

高雄英迪格-Pier No. 1 FLY HIGH跨年派對(英格迪酒店提供)

高雄英迪格-Pier No.1魔法聖誕夜 精選紅白酒無限量供應(英格迪酒店提供)

Pier No.1高空露天酒吧在12月從足球迷最愛的「高空足球趴趴趴」，享受DJ帶來的電音表演及柏克金鮮啤酒無限暢飲，在戶外500吋大螢幕下觀賞國際足球賽事。緊接著是歡樂氛圍滿滿的聖誕節，酒吧於12月24日晚間9點推出「魔法聖誕夜」，在酒店1樓大廳設置拍攝打卡區，旅客可以駐足在此換上巫師袍，拿著魔杖拍攝風格紀念照。搭乘電梯來到頂樓酒吧，魔法城堡聳立在眼前，處處充滿夢幻驚奇。派對絕對不能缺少美食、音樂及啤酒!特別邀請知名Youtuber，同時也是DJ身分的好機車嗩吶Sona，以及4rmstrong 、Lighly、Oliver四組熱門DJ進行演出，暢飲啤酒、紅白酒及佐酒點心，為聖誕夜創造不同凡響的驚喜回憶。

Pier No.1「FLY HIGH倒數跨年趴」將於12月31日晚間9點開始，入場前每位賓客都會免費獲得一杯「英迪格狂歡high tension」迎賓特調，微氣泡清爽酒感，將2022的各種煩悶壞情緒通通喝下肚，帶著雀躍好心情進入派對狂嗨整晚!晚間9點至10點無限量供應精緻派對小點，整晚提供精選啤酒及紅白酒無限暢飲。今年邀請到知名DJ 4rmstrong、Swallow及Vonic，三組表演者將展現多種曲風，整場派對將狂歡至凌晨1點，長達四小時不間斷熱音表演。聖誕及跨年派對每人票價2,200元起，另有VIP座位區8人20,000元起，即日起開放線上購票，數量有限，詳情請電洽07-272-1888

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