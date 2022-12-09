基於企業社會責任與使命感，裕隆(2201)集團創辦人吳舜文總裁自1986年創設吳舜文新聞獎助基金會，秉持著新聞專業與公正客觀的精神。第三十六屆吳舜文新聞獎頒獎典禮於12月8日舉行，吳舜文新聞獎助基金會董事長嚴陳莉蓮開場致詞即表達了對所有入圍者的肯定，並感謝所有入圍者在這紛亂、變化迅速的時代，與基金會一同捍衛，堅持「提倡客觀與公正的新聞報導」的理念。嚴陳莉蓮董事長強調，新冠肺炎、地緣政治、氣候變遷、能源危機、通貨膨脹等因素交雜重塑了世界，也帶來了許多的挑戰。在這樣的環境下，人民「知」的權利更顯重要。

吳舜文新聞獎舉辦迄今邁向第三十六屆，以實際行動支持新聞從業人員，獎勵優質新聞作品，彰顯其對社會之貢獻及影響力。第三十六屆吳舜文新聞獎頒獎典禮於12月8日舉行，在基金會嚴陳莉蓮董事長、新北市長侯友宜等貴賓見證下，公布文字類(含平面與網路)與影音類的「新聞深度報導」、「國際暨兩岸新聞報導獎」、「紀錄片」、「新聞攝影」等八個大獎得主，分享得獎榮耀。

嚴陳莉蓮也強調，吳舜文新聞獎會一直堅持吳總裁成立基金會時的理念，支持及鼓勵所有媒體人堅守專業、迎向挑戰，成為穩定社會的重要力量。

同時，嚴陳莉蓮董事長也特別點出，好的理念需要傳承，因此從今年開始，新聞獎特別增設「影音類新聞深度報導獎─學生組」，不僅鼓勵年輕學子延續傳承，也希望為未來的新聞領域注入創新的力量。

新北市市長侯友宜親臨現場擔任頒獎嘉賓，侯友宜市長表示這是他第四次以市長身分參與這場盛會，每年來都帶給他滿滿感動，他特別推崇基金會36年來對新聞媒體的支持，也敬佩所有入圍者充分展現「好好做事情」的基本信念，讓新聞報導能夠從即時性到深度、從國際到台灣、從國家體制到社會的每個角落，多元化的報導不僅滿足了所有民眾知的權利，也讓政府能夠了解急需解決的問題，透過新聞同業努力呈現的真實面相，產生對土地更強的連結感，然後能夠凝聚共識，繼續攜手往前走，讓這塊土地更加美好。

本屆評委總召集人蘇蘅女士表示，吳舜文新聞獎儼然是台灣最高新聞榮譽的標竿，今年參賽作品共422件，文字類263件，影音類159件，評委會先選出36件入圍作品，入圍率僅有8.5%，最終選出8項大獎得主，得獎率僅有1.8%，足見競爭的激烈性。而今年參賽作品也反映了台灣民主自由的豐富面貌，從聲張社會正義、突顯社會弱勢，到不畏戰爭險惡的國際前線，都可見到台灣媒體同業身影，並帶來新的視野，在質量上均有所提升。她也期許所有媒體同業要更了解新聞工作的職責，繼續挖掘並守護社會真相，做出公正客觀報導，對社會帶來民主活力，為民眾帶來希望。