資深媒體人周玉蔻昨在廣播節目《新聞放鞭炮》先棒打落選的前衛福部長陳時中，再發文稱吳怡農一定當選。台北市第3選區立委補選國民黨籍參選人王鴻薇笑稱，周玉蔻選前說「喜歡周玉蔻，票投陳時中」，難道現在要變成「喜歡周玉蔻，票投吳怡農」？對此吳怡農被問及，尷尬微笑了3秒，後才吐出，「票投吳怡農，就是支持正向、乾淨的選舉。」

吳怡農今受中山區中吉里長林德勝邀約，前往捐血活動替志工打氣，會前受訪時被問及王鴻薇將其與周玉蔻綁一塊，吳怡農尷尬微笑3秒，不知如何回應，最後才表示，票投吳怡農就是支持正向的選舉，支持乾淨的選舉，拒絕更多謾罵仇恨。

吳強調，自己沒有辦法約束對手的言行，只有選民可以約束對手的言行，也希望1月8號大家能夠大聲選擇乾淨的政治文化。

另國民黨台北市議員游淑慧昨天表示，王鴻薇與吳怡農最大不同是「帶職與待職」「持續服務與坐等機會」的差別，對此吳怡農反駁，過去跟壯闊台灣聯盟的夥伴非常努力投入社區工作，建立社區韌性，並推動災害應變訓練，這是身為NGO（非政府組織）可以做的事，或許有人認為不重要，但自己認為是重要的，所以會持續做下去，也會爭取進入國會繼續推動相關理念。

至於外界傳言黨中央透過副秘書長林飛帆當窗口與吳怡農團隊聯繫，對此吳怡農僅表示，跟黨中央溝通一向都很順暢，每天都有通電話討論。至於因陷入黑道疑雲，切割與中常委黃承國關係引發黃不滿，對此吳怡農僅表示尚未與黃承國通電話，自己的立場已經說明很清楚。