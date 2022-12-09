台灣亞洲交流基金會今天發表「台灣與台商企業形象－新加坡調查報告」，這是我國首次在新加坡針對與台商有往來的新加坡企業經營者進行實地調查之結果。 相較於其他東協國家普遍將台灣與外貿做聯結，新加坡對於台灣的「軟實力」最具深刻印象。

配合「新南向政策」，台亞會自2019年起已先後完成越南、印尼和泰國的台灣與台商形象調查，這三個國家都是台灣與台商的主要投資國，以一年一國的方法規劃調查，今年的調查則是聚焦在新加坡。

根據調查，新加坡多數的受訪者對台灣整體形象認知給予正面評價（88％），對台灣的形象認知為「友善的」、「科技進步的」、「尊重多元文化的」。美食與影視娛樂是新加坡社會對台灣印象最深刻的領域，第一聯想到台灣的關鍵字多為「食物」、「人民」、「友善」等。

台灣亞洲交流基金會兼任資深研究員徐遵慈指出，無論是量化調查或焦點團體訪談都能發現，台灣在新加坡社會眼中表現最凸出的地方是台灣的文化底蘊、藝文涵養等「軟實力」。

徐遵慈說，新加坡是台灣高科技對外投資的樞紐，這一點相當不同於對其他東協國家的投資型態。尤其聯電宣布要在新加坡進行擴廠計畫，預計未來幾年會有50億美元的投資案，台灣與東南亞將會是半導體的緊密合作對象。

面對國際地緣政治的改變，徐遵慈認為，台灣具有研發能量、半導體與精密製造技術對當地有強大吸引力，在應對地緣政治風險，企業退出中國的潮流時，可以將新加坡作為面向東南亞國家的輻射樞紐，藉此與西方主流供應鏈進一步接軌。

此次調查受訪的新加坡企業人士也有六成五以上認同台星兩國應建立與強化供應鏈韌性，包含在半導體、通訊、能源與醫藥等產業面向，同時維持區域的穩定與安全。