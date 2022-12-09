因應國防部「關廟湯山營區新建工程」，其中新虎山訓練場涵蓋部分既有南169線道路，為維護當地居民道路使用權益及演訓作業之整體發展，規劃將南169線改道東移，進行其周邊南169支線原僅3公尺寬既成道路拓寬為6公尺的改善工程，已完工通車。

台南市長黃偉哲表示，關廟區南169支線道路完成拓寬改善，不但解決既有道路瓶頸路段，完善地區交通路網，並提升區域防災機能，也進一步增加當地居民、砲訓部及鄰近用路人交通上的安全性、便利性及防災性。

而永康砲校遷移到關廟新建湯山營區，更達到國防部訓用合一的永續發展，臺南市也可以推動永康「數位創意設計園區」政策的雙贏典範。

台南市工務局表示，配合國防部「關廟湯山營區新建工程」補助計畫，進行「南169支線道路改善工程」，施工長度約851.5公尺，改善內容包括道路拓寬、擋土牆施作、AC路面鋪設、標線劃設等，總經費約5,400萬元，2021年9月開工，2022年11月完工。

關廟區南169支線道路完成拓寬改善後，除可串聯整體南北向的南169線路線外，其西側為國道 3 號，西南側有 86 快速道路之起點，南側為東西向市道 182 線，建構周邊地區交通路網更為完善，並增進周遭土地之可及性、利於農產品運輸，帶動地方發展。(記者張雅雲/台南報導)