鞋材接著劑動能續強，南寶(4766)11月合併營收達新台幣19.86億元，創同期新高，月增6.5%、年增16.4%，前11月營收202.77億元，年增24.5%，已超越歷年全年度的營收。南寶樂觀看待今年營收有機會創歷史新高。

南寶表示，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能仍最強，第4季起需求將逐漸回歸正常水準，然持續觀察客戶與終端需求的狀況。

至於其他消費產品、工業與科技產業用接著劑，目前全球消費市場景氣及經濟活動雖預期將放緩，然南寶透過持續耕耘新產品與應用，下半年仍期待持續成長，唯區域市場表現各異，而各產業差異也較大，如科技產業明顯轉趨保守。

南寶持續拓展接著劑產品應用領域，聚焦在市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等。南寶宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。在化學品管理方面，目標在2030年減少50%的高關注化學品項及使用量，並積極找尋其他原料替代方案如無甲醛/無壬基酚/無硼酸等配方設計。