檢警偵辦郭哲敏地下匯兌集團洗錢案，引發「招待所之亂」，本案源於警政署政風室收到的檢舉信，但前政風室主任黃錦秋、承辦洗錢案的新北檢檢察官王涂芝2人卻因曾至招待所被拔官、調查。陳檡文也因此遭記過提前退休。但近日似乎風雨欲來，網路上又瘋傳一段名為「黃錦秋搭乘茶壺邱邁巴赫」的張冠李戴烏龍影片，似乎要藉此打擊黃錦秋。

根據影片內容，畫面中有3男1女，在某處大樓地下室停車場內交談，其中一位男女還進入車內取物，隨後一行人就離開上樓。但這段畫面被打上「黃錦秋搭乘茶壺邱邁巴赫」進入88會館，除了已在網路瘋傳，遽聞幕後藏鏡人也已將影片交給名嘴上節目爆料。

網路瘋傳女檢黃錦秋搭乘茶壺邱名車到88會館影片，經查是烏龍一場，幕後藏鏡人似乎刻意針對「她」抹黑。(民眾提供)

但根據本報追查，這段影片中的男女主角根本並黃、邱兩人，停車場也不是招待所，而茶壺邱所開的轎車也不是邁巴赫，經過更進一步調查後，確認男女主角為住在南部的一對夫妻，完全是張冠李戴的烏龍影片，未料卻被不知名人士刻意操作。

網路瘋傳女檢黃錦秋搭乘茶壺邱名車到88會館影片，經查是烏龍一場，幕後藏鏡人似乎刻意針對「她」抹黑。(民眾提供)

招待所之亂，警大校長陳檡文最早中箭，接著是中山偵查隊長林弘基、新北刑大小隊長、黃錦秋和承辦洗錢案的檢察官王涂芝。林被連夜拔官，小隊長記過列輔導，陳由內政部政風處調查，2名女檢則被調職接受調查。

郭的地下匯兌集團不法金流至少27億，扣案現金也有4000多萬及約2億多台幣的泰達幣。龐大不法利益傳出可能因郭的離職員工捲款、挾怨報復，加上其他同業要搶食洗錢版圖，又有黑道恩怨摻雜，檢警風紀受創，黑白兩道放話，讓人霧裡看花。

案件當初是2月政風室接獲檢舉信，主任黃錦秋卻遭拔官，據了解，她在調職前向法務部說明，是依規定受理檢舉、報請偵辦，完全不認識林秉文、郭哲敏。

黃說，2020年1月尾牙是她到任警政署後第1個尾牙，邀的都是檢警、廉政署人員。事隔快3年，她餐會喝了酒，真的難以回想。外傳當天是新北市刑大邀約續攤，但新北市刑大因沒員警借調政風室，並不在餐會名單裡。

被點名是邀約者的現任刑事局副局長黃建榮也澄清，不是他邀的。他坦承有去餐會，但後續去哪唱歌，因他沒去，所以去哪、誰約的，他不清楚。