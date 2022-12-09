四十歲中年大叔的煩惱是什麼？由春河劇團與笨鳥工作室共同打造舞台劇《沒有人想交作業》，戲說大叔心事和祕密，本周末在北藝中心藍盒子劇場登場。

導演吳維緯表示，這是一個講述男人四十歲以上關於友情、關於工作、關於感情的戲，「這些中年大叔他們之間會有什麼祕密、什麼關係呢？相較於讀演版，這次在劇場演出的版本，會挖掘的更深。其實大叔有很多情感面上的東西，很多是我們在他們的笑鬧當中是看不出來，但是幾杯酒下肚之後就會看出來，也容易吐露心聲。」

吳維緯表示，舞台全部是以啤酒籃去堆疊組合出來的，「保有大叔可能會和你近距離靠近的可能，會有意想不到的收獲。」

吳維緯說，四十歲的時候有很多作業要交，三十歲的時候也有很多作業要交，「人生的作業總是有很多要交，未來我們也還會有很多作業要交，但我們是交給自己呢？還是要交給這個的人生呢？歡迎大家來劇場看戲，然後帶著自己的答案離開劇場。目前的觀眾群以女性居多，顯示很多女性其實真的很想理解中年大叔的心情，當然，我們也很希望大叔們能來看戲，來和我們分享屬於男人的心情。」

製作人楊帛翰表示，因為藍盒子的舞台與觀眾的距離還是較親密的，因此，劇場版中演員表現出了更多的表情、更細膩的動作，如果說讀演版是漫畫，那劇場版就是繪畫，他的情感流動是更多樣化的。同時幾位演員也表示，對他們來說，讀演版好像已經是另一個世界的感覺了。因為放下了劇本，對手戲的演員給予的情感、能量、動作表現會更多，因此自己給出去的回應也很不同。演出將於12月9日至11日。