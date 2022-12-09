屏東縣政府今年完成14座候車亭改造，將傳統的候車亭融入在地特色與城市記憶，變身為飯湯小站、水族箱、復古收音機等，讓街頭藝術融入日常，成為旅人認識屏東的識別意象。

屏東縣政府發布新聞稿表示，2018年展開第1波藝術候車亭改造，從屏東市到最南端恆春，加上今年完成的14座，目前已累積30座。設計融入在地特色與城市記憶，藉由藝術手法呈現生活美感，不僅是表情豐富的公共藝術，也讓候車或經過的民眾，與城市間產生交流。

文化處表示，今年完成的藝術候車亭分別在屏東市、沿山公路、東港與恆春半島。座落孫立人將軍行館外的移民署站，以部隊安全士官桌為發想，誘發歲月記憶；大同高中前的復古手提式收音機配上耳機，帶有熱音青春意趣；復興國小前台糖小火車造型與縣民公園地景呼應。

另外，屏東大學民生校區站，以網美必拍山形牆為造型；屏東演武場則以竹劍、護具武士道精神呈現；沿山公路擁有豐饒產業文化，吾拉魯滋站以咖啡磨豆機造型；萬巒上佳佐站以浪漫巧克力包裝，凸顯可可產業。

再往屏南方向，遊客眾多的東琉碼頭站，化身為飯湯小站，成為拍照打卡點；臨近看海美術館的海口港站，以落山風主題，展開風與潮的對話；靠近福安宮的車城農會站，以廟宇及籤筒設計，帶給旅人平安、好運；萬里桐、白砂及後壁湖站，則是魚群悠游的水族箱。

文化處提及，除了候車亭美化，也將每座站點串連成電子旅圖，只要掃描解說牌上的QR code，搭乘公車行旅屏東，讓等待成為一種了解城市、感受創意的美好起始。（編輯：黃世雅）1111209