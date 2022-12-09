台中市新社第7公墓8日發生命案，林姓男子疑因財務糾紛，遭4名熟識者圍毆致死後，駕車到人煙稀少的公墓旁，多人下車一起搬運至公墓內棄屍，林姓死者被埋但露出下半身，身上衣物完整。據了解，法醫初步勘驗後，發現死者身上有被圍毆外傷，東勢警分局已逮捕2人送辦，持續追查其他共犯。

調查指出，昨天早上接獲民眾報案，指第7公墓發現屍體，警方趕赴並封鎖現場採證，許多居民紛紛圍觀，1小時後發現遺體運出，才知道有命案發生。

據悉，此案跟詐騙集團金錢糾紛有關，林姓死者遭多名熟識者活活打死後，嫌犯以車子將屍體載至新社區第7公墓，多人將死者搬運至公墓內，現場有掘小洞，林姓死後被埋但露出下半身，身上衣物完整，沒有被綑綁，研判約死亡3天。法醫初步勘驗後，發現死者身上有被圍毆外傷。

目前東勢警分局循線逮捕2名嫌犯，但供稱他們只到現場，沒有動手打人，針對其他嫌犯，僅說網路認識的，但訊息已經刪除等，2嫌均避重就輕。警方對於其他偵辦內容不願透漏，目前仍積極緝凶，持續追查其他共犯中。