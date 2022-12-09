KELDON JOHNSON FOR THREEEE 🏹 pic.twitter.com/0rixxFxiRB — San Antonio Spurs (@spurs) December 9, 2022

相隔快滿1個月的時間，馬刺終於重新嘗到贏球滋味！馬刺9日靠著凱爾登強生轟下全場最高32分，特雷瓊斯也有26分、5助攻與3籃板，最後以118比109力退火箭，總算中止11連敗頹勢，上次馬刺贏球是在11月12日，不過馬刺與火箭仍以7勝18敗並列西區墊底。

仍有瓦塞爾、珀特爾、索查3名主力處於傷兵明單之中的馬刺，今天上半場雖有凱爾登強生19分、特雷瓊斯17分的貢獻，火箭也有賈巴里史密斯、凱文波特、傑倫格林與申京4人得分上雙，打完上半場，火箭取得54比51小幅領先優勢。

馬刺第3節打出11比0猛攻，除了搶回領先優勢，更逐漸擴大領先差距，來到比賽還剩6分26秒，賈許理查生投進三分外線，幫助馬刺取得109比89大幅領先，儘管火箭靠著板凳戰力打到讀秒階段追到個位數，可惜場上局勢早已底定。

本季幾乎提前宣告擺爛的馬刺，難得出現7人得分上雙，除了凱爾登強生與特雷瓊斯，麥克戴摩與賈許理查生各有12分，蘭福德11分，查克柯林斯與巴塞各有10分；火箭先發五人全都上雙，其中以今年探花賈巴里史密斯23分最高，申京16分、11籃板。