平均2年一次的「火星衝」8日登場，此次為10年來最大的火星衝，這次錯過要再等11年才能見到如此巨大的天文景象，因此設有南台灣最大天文望遠鏡的高雄市前鎮高中舉辦「點亮。前鎮。星空」活動，開放讓民眾入場觀看難得一見的天文景象，昨日湧入破百名民眾進入觀看，不少人對震撼的火星衝畫面嘖嘖稱奇。

此次的天文景象火星衝是10年內最接近地球的一次，也是10年內最大最亮的「火星衝」，下次要再等11年才能看到更巨大的火星衝場面，因此積極深耕社區天文教育的前鎮高中，也開放民眾入場，利用校內設置的天文望遠鏡，讓民眾一睹火星衝的魅力。

前鎮高中表示，昨日因為人流控管，一次只能開放30名民眾入場，但外面等候的人潮大排長龍，不少家長帶著小孩前往觀看天文奇景，小孩在等待排隊入場時也相當興奮，忍不住的蹦蹦跳跳。

規畫執行本次主題的黃翊展老師表示，火星衝是因為地球和火星繞太陽公轉時轉到太陽的同一側，此時太陽-地球-火星相對位置幾乎成為一直線，也是火星較為接近地球的時刻，「火星衝」每次的亮度、距離及視直徑都不同，今年的「火星衝」是比較大且亮，透過望遠鏡較能觀測火星的地表特徵。

校長蘇清山表示，前鎮高中自2012年起便透過高中優質化、均質化經費支持教師發展特色課程，學校裡有一座天文台，雖然位處市區會因為光害，不容易看到太暗的天體，但有效口徑18吋的主鏡能大幅提升影像解析能力，也是南台灣最大口徑的望遠鏡，有這麼好的設備、優秀教師與學生的行動力，學校樂意與社區民眾分享，希望有更多人能來體驗課程與天文台。