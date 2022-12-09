中國大陸近日以我國業者未完成註冊為由，暫停輸入我國上百家企業的水產品，部分外界認為可能是政治事件，農委會主委陳吉仲對此則避談，並表示，中國大陸要求全世界銷陸食品都要完成註冊，「還有機會的話會完成資料補足」，但也會啟動相關的因應措施。

據農委會統計，中國大陸在2021年為我國水產品第二大輸出地，去年銷售價值達2.96億美金（約台幣88.8億元），水產品中又以「冷凍魷魚」價值最高，去年銷陸3959噸、價值達1.3億美金（約台幣40億元），其他如「生鮮午仔魚」去年則賣出7029噸、價值達2759萬美金（約台幣8.3億）；「冷凍秋刀魚」，去年則銷售1萬849公噸、價值達882萬美金（約台幣2.6億元）。

媒體詢問此次是否為「政治事件」？陳吉仲避答僅表示，中國大陸要求全世界銷陸食品都要完成註冊，「會盡快還有機會把資料補足的部分補足」，但也會啟動相關的因應措施。他認為，這是一個典型的行政措施導致的貿易障礙。