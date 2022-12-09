台灣狐蝠族群在花蓮數量較多，縣政府持續辦理生態導覽及講座，也編製保育指南，盼優化台灣狐蝠棲地。（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

台灣狐蝠被農委會公告為第一級「瀕臨絕種」保育類動物，全台族群數推估約200隻，其中以棲息在花蓮縣最多，約占4分之1，縣府推動狐蝠棲地保育計畫，公告保育指南涵蓋校園教育、環境改善到樹木修剪等，優化狐蝠棲地，並編印保育指南摺頁，提供相關單位遇見台灣狐蝠的通報流程，請全民一起守護狐蝠。

台灣狐蝠是瀕臨絕種的野生動物，縣府最新資料，全台現約有200隻，其中花蓮、龜山島與綠島穩定分布，花蓮估計有50隻，是台灣本島最重要的棲息地，花蓮市美崙溪畔、北濱公園及明禮路瓊崖海棠綠色隧道等處，都是台灣狐蝠穩定出沒的區域。

縣府農業處長陳淑雯說，縣府跨局處與林務局花蓮林管處合作，並從校園推廣做起，宣導正確保育、通報觀念，藉由環教過程保護狐蝠，且最新編製「花蓮台灣狐蝠棲地保育指南」，內容有物種介紹、遇見台灣狐蝠的通報流程、樹木修剪也建議修剪直徑5公分內的枯枝與交叉枝，避免斷頭式修剪，讓狐蝠可供食物及躲藏處。

縣府辦狐蝠校園講座，推廣環境教育，邀全民守護狐蝠。（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

她說，保育指南會放在公共場所供民眾索取，也會公告在網路上，並滾動式更新內容，也會持續辦理狐蝠生態導覽與講座，讓民眾對這個珍貴物種有更深入的認識。

陳淑雯也指出，透過跨局處合作，縣府近年進行美崙溪水環境改善工程、洄瀾灣流水環境改善等計畫，都將台灣狐蝠棲息地與利用植物納入施工考量，也籌備劃設「美崙溪二級海岸保護區」，將台灣狐蝠與陸蟹設為保護標的，禁止騷擾、傷害、捕捉，等中央主管機關內政部營建署，等營建署核定後即可正式公告畫設。

陳淑雯提醒，觀測台灣狐蝠，以「不接觸、不餵食、不干擾、不用燈照」為原則，若發現台灣狐蝠狀況異常，先拍照記錄後，即時通報花蓮縣政府農業處，靜待專業人員前往處理。