金鐘獎主持人廖科溢與主播秦綾謙公布婚訊後，豈知醜聞連環爆，昨(8日)二度發聲明道歉認了婚內出軌，強調「有了把柄在外遇對象手上」，知名作家黃大米也提及見解：「我是真心很敬佩當全世界都覺得這個男人不好，女生還是堅持將愛情進行到底」。

黃大米表示很多婚前的好男人，婚後都走樣，雖說感情路上，男人也許會辜負A女，但不代表會辜負B女，雖說不出為什麼，卻歸納不出道理，接著透露自己很敬佩昔日情敵，每次聽到心儀對象的流言蜚語，仍是充耳不聞，一路走到黑的堅持下去，只不過後續結果不一，有人婚後幸福，也有人離婚，但眼見這些人都勇敢追求感情，坦言相當敬佩。

黃大米強調職場上無論別人說什麼，自己都是充耳不聞，只求得到想要的，但在愛情卻沒抱持此心態，不忘揶揄自己：「職場上，我是將一手爛牌打成好牌，愛情上我是一手好牌，白白讓我打爛了」，接著強調所有戀愛，都不是別人能幫自己判讀跟承擔，至於眼前男人是好是壞?只要當事人堅定愛到底就夠了，但也敬佩當全世界都覺得這個男人不好時，女生還是堅持將愛情進行到底，或許很多人都會覺得很傻，但很多時候人生就是這樣才過癮，畢竟「只要輸得起，賭一下又何妨」。

對此，網友紛紛留言：「只要輸得起，賭一下又何妨」、「一個巴掌拍不響，感情方面真的如人飲水冷暖自知啊」、「真的有賺有賠、自負盈虧。遇上恐怖情人，有的連全家的命都賠了」、「只能說結婚是需要衝動的」。